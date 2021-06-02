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Kazdağları’ndaki orman yangını kontrol altına alındı

Kazdağları’nda çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahale ile kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 2 buçuk dönüm orman alanı zarar gördü.

Asayiş 02.06.2021, 18:53
Kazdağları’ndaki orman yangını kontrol altına alındı

Kazdağları’nda çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahale ile kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 2 buçuk dönüm orman alanı zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Kazdağları Paşadağ mevkiinde çıkan orman yangını köylüler tarafından kısa sürede fark edildi. İhbarın gelmesinin ardından Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde bulunan yangın helikopteri ve 7 arazöz ile 1 su ikmal aracı bölgeye sevk edildi. Kısa sürede yangına havadan ve karadan ulaşılarak müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı. Yangından 2 buçuk dönüm orman alanı zarar gördü. Bölgede ekipler yerden soğutma çalışmalarına devam ediyor.
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