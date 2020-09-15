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Kazdağları’nda örtü yangını söndürüldü

KAZDAĞLARI’NDA HAVRAN İLÇESİNDE ÇIKAN ÖRTÜ YANGINI ŞİDDETLİ RÜZGARA RAĞMEN BAŞARILI BİR ÇALIŞMA İLE KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ.

Asayiş 15.09.2020, 10:14
Kazdağları’nda örtü yangını söndürüldü

Havran ilçesi Kazdağları’nda çıkan örtü yangını şiddetli rüzgara rağmen başarılı bir çalışma ile kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Edremit-Çan-Çanakkale yolunda devriye gezen jandarma ekipleri Kazdağları Talimalanı mevkisinde bulunan mesire alanında alevlerin yükseldiğini gördü. Jandarma timi yangını bildirirken, ilk müdahaleyi de yapmaya başladı. Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne bağlık 2 arazöz ve 1 tanker yangın alanına sevk edildi. Yangın 100 metrekare bir alanda kontrol altına alınarak şiddetli poyraz rüzgarına rağmen hızlı bir şekilde söndürüldü. Yangının örtü yangını şeklinde gerçekleştiği öğrenildi.

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