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Kazdağları’nda orman yangını: Dumandan kaçan ayı yangını söndürmeye çalışan orman gönüllüsüne saldırdı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, Kazdağları’nda orman yangını çıktı. Yangında bir ayı ise dumandan kaçarken yangın söndürmeye çalışan orman gönüllüsü vatandaşa saldırdı.

Asayiş 23.08.2021, 19:12
Kazdağları’nda orman yangını: Dumandan kaçan ayı yangını söndürmeye çalışan orman gönüllüsüne saldırdı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, Kazdağları’nda orman yangını çıktı. Yangında bir ayı ise dumandan kaçarken yangın söndürmeye çalışan orman gönüllüsü vatandaşa saldırdı.

Kazdağları’nda orman yangını çıktı. Yangında bir ayı ise dumandan kaçarken yangın söndürmeye çalışan orman gönüllüsü vatandaşa saldırdı. Yaralanan Özkan Kaya (28) isimli kişi, diğer orman görevlileri tarafından kurtarıldı. Edremit Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yangına müdahale ise devam ediyor.

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