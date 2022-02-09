Kazdağları’nda mahsur kalan 17 asker ve 4 belediye personeli 16 saat sonra kurtarıldı

Balıkesir’in Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı’nda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 17 askeri personel ve 4 belediye personeli, yaklaşık 16 saat süren çalışmalar sonucu kurtarıldı.

Kazdağı Milli Parkı’nda bulunan Hava Radar Kıta Komutanlığı personelinin nöbet değişimi sırasında 17 askeri personel ve askeri araca yol açmak için giden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin 4 personeli, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Yardım isteyen askeri ve belediye personelini kurtarmak için tüm imkanlar seferber edildi. Karadan AFAD ve JAK ekiplerinin, havadan da Hava Kuvvetleri’ne bağlı arama-kurtarma helikopterinin yürüttüğü çalışmalar sonucu mahsur kalanlar yaklaşık 16 saat sonra kurtarıldı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kazdağları’ndaki (Balıkesir) kar yağışı nedeniyle bölgede mahsur kalan personelimiz ve belediyenin yol açma ekipleri için hava şartlarının da müsait hâle gelmesiyle birlikte Hava Kuvvetlerimiz tarafından bir arama-kurtarma helikopteri görevlendirildi" denildi.