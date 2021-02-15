Kazdağları’nda dağ evlerinde mahsur kalan 30 kişiye ulaşıldı

Balıkesir’de kardan yolun kapanmasıyla Kazdağları Hanlar mevkiindeki dağ evlerinde mahsur kalan yaklaşık 30 kişi, Edremit Belediyesi ve Karayolları ekiplerinin yolu açması ile kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, cumartesi gecesi başlayan ve şiddetini giderek artıran kar yağışı ve poyraz fırtınası nedeniyle Kazdağları Hanlar mevkiinde kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. Bölgedeki dağ evlerinde bulunan yaklaşık 30 kişi ile karayolu bağlantısı kesilirken, Edremit-Yenice karayolu da ekiplerin tüm çalışmalarına rağmen trafiğe kapandı. Edremit’in kırsal Hacıarslanlar Mahallesi çıkışında jandarma ekipleri görevli araçlar dışındaki sürücüleri geri gönderirken, kar küreme ve greyderlerin yetersiz kalması nedeniyle Edremit Belediyesine ait ağır iş makinaları da bölgeye sevk edildi. Ekipler ağır iş makinelerinin desteğiyle yolu tekrar açarak dağ evlerinde mahsur kalan vatandaşlara ulaştı.

Çalışmaları yöneten Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Basın Sözcüsü Tayfun Canlı, “Kazdağları Hanlar bölgesindeyiz. Hanlar bölgesi yaklaşık 2 gündür yoğun kar yağışı altındaydı. Ulaşımın aksadığı anlar oldu. Belediyemiz Fen İşleri ekiplerinin ilçedeki diğer kurumlar ile koordineli çalışması sonucunda 24 saatin sonunda şu anda yollar açıldı. Şu anda Hanlar mevkiinde ulaşım sağlanıyor” dedi.

Bölgedeki yol açma çalışmalarında Edremit Belediyesi’ne ait 2 ağır iş makinası, 1 greyder, 1 arazi aracı ve Karayolları’na ait kar kürüme ve tuzlama aracının yanı sıra jandarma ekipleri de görev aldı. Kazdağları’nda kar yağışının perşembe sabahına kadar devam etmesi bekleniyor.