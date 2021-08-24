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Kazdağları yangını söndürmek için deniz sortisi yapıyorlar

Balıkesir’de dünden bu yana devam eden Kazdağlarındaki orman yangınında yangın söndürme helikopterlerinin mesaisi devam ediyor. Sayısız sorti yapan 18 yangın helikopterinin denizden su alma anı ilginç görüntüleri de beraberinde getirdi.

Asayiş 24.08.2021, 10:02
Kazdağları yangını söndürmek için deniz sortisi yapıyorlar

Balıkesir’de dünden bu yana devam eden Kazdağlarındaki orman yangınında yangın söndürme helikopterlerinin mesaisi devam ediyor. Sayısız sorti yapan 18 yangın helikopterinin denizden su alma anı ilginç görüntüleri de beraberinde getirdi.

Kazdağlarında dün başlayan ve devam eden orman yangınında yangın söndürme helikopterlerinin mesaisi sabahın ilk ışıkları ile tekrar başladı. Görev yapan helikopterler tatil noktası olan Güre sahilinden su alırken, kumsalın ve güzelliği ve helikopterlerin can siperane mücadelesi aynı karelerde buluştu. Meraklı vatandaşlar olup biteni cep telefonları ile kaydetti.

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