Kazazedelere yardım etmek için durdu, hayatının şokunu yaşadı: 2 ayrı kazada 7 yaralı

Kırıkkale’de trafik kazası yapan vatandaşlara yardımcı olmak için olay yerine giden sürücünün de emniyet şeridindeki aracına aynı yönden gelen başka bir otomobil çarptı. Aynı yerde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kazalara sebebiyet veren sürücülere de para cezası uygulandı.

Kaza, Kırıkkale-Kırşehir kara yolunun 22. kilometresindeki Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fehmi K. idaresindeki 23 HL 876 plakalı otomobil, Bedir O.’nun kullandığı 71 KE 840 plakalı traktörle çarpıştı. Aynı yönde seyreden 06 DV 7917 plakalı otomobil sürücüsü Ahmet K., kaza yerinde bekleyen vatandaşa çarpmamak için yaptığı manevrayla kontrolden çıkarak traktörün kültivatörüne çarptı.

Hayatının şokunu yaşadı

O sırada kazayı fark eden sürücü Şevket S. de 71 AAB 745 plakalı otomobilini emniyet şeridine park ederek kazazedelere yardım etmek için olay yerine gitti. Ömer Can Ç. yönetimindeki 71 FF 139 plakalı otomobil de park halindeki 71 AAB 745 plakalı otomobile çarptı. Aynı yerde meydana gelen trafik kazalarında sürücü Ömer Can Ç. (23) ile Sahiba K. (78), Selma K. (64), Baniye Ç. (39), Nazmiye T. (38), Nagihan A. (20) ve Kerem Aras Ç. (8) yaralandı. Diğer araç sürücüleri ise kazadan yara almadan kurtuldu.

7 kişi yaralandı

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 7 yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada maddi hasarın oluştuğu araçlar, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kazaya sebebiyet veren sürücülere para cezası

Traktör sürücüsü B.O.’ya, özelliklerine ve cinslerine göre, yönetmelikte nitelik ve nicelikleri belirtilen gereçleri, araçlarda bulundurmamaktan 196 lira, otomobil sürücüleri F.K. ile Ö.Ç.C.’ye de aracının hızını, aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamaktan 196’şar lira para cezası uygulandı.

"Adama çarpmamak için traktöre çarptım"

Kaza anını anlatan Ahmet K., "30 metre ilerimde yolda bir adam yürüyordu. Ben çarpmayım diye direksiyonu sola kırdım. Yavaşladım ve traktöre çarptım. Kaza yapmışlar ikisi de tartışıyorlardı. Karşı şeritten giden adam da 4’lülerini yakıp aracını stop ederek bize yardıma geldi. Bir süre sonra gelen bir araba da park halindeki 4’lüleri yanan arabaya ’güm’ diye arkadan çarptı" ifadesini kullandı.