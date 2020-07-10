Kazazede kuşlar güneşten kartonla korundu
ADIYAMAN’DA 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZADA, OTOMOBİL İÇERİSİNDE BULUNAN YAKLAŞIK 20 MUHABBET KUŞUNUN GÜNEŞTEN ETKİLENMEMESİ İÇİN JANDARMA GÖREVLİLERİ KARTONLA GÖLGELİK YAPTI.
Adıyaman’da 3 kişinin yaralandığı kazada, otomobil içerisinde bulunan yaklaşık 20 muhabbet kuşunun güneşten etkilenmemesi için jandarma görevlileri kartonla gölgelik yaptı.
Kaza, Adıyaman Şanlıurfa Karayolu Akpınar köyü yakınlarında meydana geldi. İbrahim Ö. yönetiminde 26 BB 075 plakalı Volkswagen marka otomobil Adıyaman istikametinden Şanlıurfa istikametine giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kaza, sürücü ile eşi ve çocuğu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma kuşları güneşten korudu
Kazada otomobil içerisinde bulunan kafesteki yaklaşık 20 muhabbet kuşu, görevliler tarafından otomobilden çıkartıldı. Jandarma ekipleri kazada darbe alan kafesin içindeki kuşların, 40 derecenin üzerindeki sıcaklıktan ve güneşten etkilenmesin diye üzerini kartonla gölgelik yaptı.
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