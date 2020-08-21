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Kazaya karışan sürücü kayıplara karıştı
ANTALYA'NIN SERİK İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI. KAZADA SÜRÜCÜLERDEN BİRİSİ İSE OLAY YERİNDE KAÇTI.
Asayiş 21.08.2020, 15:08
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Antalya’nın Serik ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı. Kazada sürücülerden birisi ise olay yerinden kaçtı.
Edinilen bilgiye göre kaza, saat 01.30 sıralarında Karadayı-Bogazkent yolunda meydana geldi. İsmi belirlenemeyen bir kişi, plakasız otomobiliyle Barış Dede idaresindeki 07 YIF 62 plakalı otomobille çarpıştı. Dede (41) çarpmanın etkisiyle yola sürüklendi. Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Dede’yi ağır yaralı olarak Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Dede’nin durumunun ağır olduğu ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar meydana geldiği öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
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