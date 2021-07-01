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Kazaya karışan sürücü aracını bırakıp kaçtı

Karabük’te karayoluna hatalı çıkış yapan kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından olay yerinden kaçan kamyonet sürücüsü polis ekipleri tarafından yakalandı.

Asayiş 01.07.2021, 14:06
Kazaya karışan sürücü aracını bırakıp kaçtı

Karabük’te karayoluna hatalı çıkış yapan kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından olay yerinden kaçan kamyonet sürücüsü polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kaza Karabük-Kastamonu karayolu Musalla Mahallesi kavşağında meydana geldi. Alperen Yıldırım idaresindeki 78 SB 693 plakalı motosiklet, Karabük istikametine seyir halindeyken, kavşağa hatalı giriş yapan N.Ö idaresindeki 14 KL 276 plakalı Ford Transit marka kamyonete çarptı. Aracın altına giren motosiklet sürücüsü yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Araç ile motosiklet arasında sıkışan sürücü olay yerine sevk edilen Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesinin ardından yaralı sürücü önce Özel bir hastaneye ardından da KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazanın ardından olay yerinden kaçan kamyonet sürücüsü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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