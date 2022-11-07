Kazaya karışan otomobil güvenlik kamerası direğine çarparak durabildi: 2 yaralı

Van’ın İpekyolu ilçesinde kazaya karışan otomobil, güvenlik kamerası direğine çarparak durabildi.

Alınan bilgilere göre, kaza, İpekyolu ilçesinin Şabaniye Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 LH 4163 ve 31 AFK 212 plakalı otomobiller, bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan bir otomobil, direğe çarparak durabildi. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada sürücüler yaralanırken, araçlarda ise hasar meydana geldi.