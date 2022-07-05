Kazaya karışan motosikletteki yolcu kadın: “Çok temiz düştük, vallahi iyi düştük”

Kaza; Bahçelievler Mahallesi 5044 sokakta Demokrasi Bulvarı istikametine seyir halindeki Emre Ö.’nün kullandığı 07 FUK 69 plakalı motosikletin, yol kenarında park halindeki 07 LME 62 plakalı otomobile arka sol tampondan çarpması sonucunda meydana geldi.

Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi vatandaşlar yaparken, yaralı, 112 Acil Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsüne yapılan müdahale sırasında motosiklette yolcu olarak bulunan kadının “Çok temiz düştük ya, vallahi iyi düştük” şeklindeki sözleri dikkat çekti. Trafik ekiplerinin kaza ile ilgili inceleme yaptığı sırada motosiklette yolcu olarak bulunan E.İ.Ö. isimli kadının da rahatsızlandığı ve hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

Diğer taraftan hastanede yapılan kontrolde 0,86 promil alkollü olduğu belirlenen motosiklet sürücüsüne bin 823 TL para cezası uygulanırken, ehliyetine de 6 aylığına geçici olarak el konuldu.