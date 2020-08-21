Kazaya karışan düğün konvoyundaki vatandaşlar kamyonet sürücüsüne saldırdı
DENİZLİ’DE BİR DÜĞÜN KONVOYU SEYİR HALİNDE İLERLEDİĞİ SIRADA 1 KAMYONET VE 4 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA MEYDANA GELDİ. KAZAYA KARIŞAN GELİN ARABASINDAKİ DAMAT VE YAKINLARI KAMYON SÜRÜCÜSÜNE SALDIRDI. SALDIRI SIRASINDA BİR POLİS MEMURUNUN MÜDAHALESİ İLE AİLE ÜYELERİ GÜÇLÜKLE AYRILDI. O ANLAR BİR VATANDAŞ TARAFINDAN CEP TELEFONU İLE AN BE AN KAYDEDİLDİ.
Denizli’de düğün konvoyu ilerlediği sırada 1 kamyonet ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazaya karışan gelin arabasındaki damat ve yakınları kamyonet sürücüsüne saldırdı.
Olay, Pamukkale ilçesi Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyu yolda ilerlediği sırada trafiğin sıkışmasından dolayı araçlar aniden durdu. Ankara istikametine seyir eden Ali F. idaresindeki 64 AAC 850 plakalı Ford markalı kamyonetin önünde aniden bir aracın durması neticesinde düğün konvoyundaki Renault markalı 34 SA 7256 plakalı otomobilin sürücüsü Şükrü D.’nin de aniden durması ile zincirleme trafik kazası meydana geldi. Gelin arabasını kiraladığı öğrenilen damat Arda D. ve damadın babası Şükrü D. ile gelinin yakınları kamyonet sürücüsüne saldırdı. Saldırı anında kamyonetin kontağını almaya çalışanlar ise olay yerine gelen trafik polisinin müdahalesi ile ayrıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri olaya müdahalede bulundu. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile an be an kaydedildi.
4 otomobil ve 1 kamyonetin karıştığı trafik kazasında ölen ya da yaralanan olmazken, 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
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