Kazaya karışan araca çarptı, yaralandı

Zonguldak’ta bir otomobil daha önce kazaya karışıp yol kenarında duran otomobile çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Asma mevkiinde M.K. idaresindeki 67 AV 540 plakalı BMW marka otomobil, yol kenarında daha önce kazaya karışan ve park halindeki Volkswagen marka otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü M.K yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri M.K.’ya ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, araçlar çekici yardımıyla yoldan çekildi.