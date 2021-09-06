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Kazaya bakarken kazaya neden oldu: 7 yaralı

100 karayolunda meydana gelen bir kazaya bakmak için duran bir otomobile, arkasından gelen başka otomobil çarptı. Meydana gelen iki kazada ise kazada 7 kişi yaralandı.

Asayiş 06.09.2021, 10:02
Kazaya bakarken kazaya neden oldu: 7 yaralı

100 karayolunda meydana gelen bir kazaya bakmak için duran bir otomobile, arkasından gelen başka otomobil çarptı. Meydana gelen iki kazada ise kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde D-100 karayolu Doğanlı Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine gitmekte olan Adem A.’nın kullandığı 81 FD 337 plakalı Hyundai marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada elektrik direği yan yatarken otomobil içerisinde bulunan sürücü Adem A., Dilek A., Salih A., Ertuğrul A. ve Melek T. yaralandılar.

Bu sırada aynı istikamete gitmekte olan Salih A. da, 81 BA 566 plakalı Hyundai marka arazi aracıyla yol ortasında durarak kazaya bakmaya başladı. Arkasından gelen Mehmet İ. idaresinde ki 14 BD 575 plakalı Toyota marka otomobil duramayarak yol ortasında kazaya bakan arazi aracına çarptı. Kazada her iki araç sürücüsü de yaralandı.

Yaralılara ilk müdahaleleri olay yerine sağlık ekipleri tarafından yapılarak Düzce Üniversitesi ve Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servislerine kaldırıldılar. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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