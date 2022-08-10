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Kazara silahla vurulan genç hayatını kaybetti

Malatya’da 16 yaşındaki bir genç, arkadaşının elindeki silahın kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Asayiş 10.08.2022, 22:58
Kazara silahla vurulan genç hayatını kaybetti

Malatya’da 16 yaşındaki bir genç, arkadaşının elindeki silahın kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Battalgazi ilçesine bağlı Çirikpınar Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, bir oto parkta arkadaşlarıyla birlikte sohbet eden 16 yaşındaki Umut S., F.A.’nın (16) elinde bulunan tüfeğin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

F.A.’nın gözaltına alındığı olay sonrası cenazesi adli tıp kurumuna kaldırılan genç buradaki işlemlerinin ardından Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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