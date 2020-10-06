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Kazara kendini vuran güvenlik korucusu hayatını kaybetti
SİİRT’İN BAYKAN İLÇESİNDE KAZARA KENDİNİ VURAN GÜVENLİK KORUCUSU HAYATINI KAYBETTİ.
Asayiş 06.10.2020, 10:45
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Siirt’in Baykan ilçesinde kazara kendini vuran güvenlik korucusu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay, Baykan ilçesine bağlı Kasımlı köyünde meydana geldi. Seyfetullah S. adlı güvenlik korucusu, nöbet tuttuğu esnada silahının kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı. Ağır yaralanan Seyfetullah S., 112 acil sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Seyfetullah S., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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