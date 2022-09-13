Kazara kendini vuran çocuk hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde oyun oynadığı silahın ateş alması sonucu kazara kendisini vuran çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Çit Köyü Köseoğlu Mahallesi’nde tabanca ile oynarken silahın kazara ateş alması sonucu kendisini vuran 14 yaşındaki H.D., ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan H.D., yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. H.D., 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. H.D., köyünde toprağa verilecek.