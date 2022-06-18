banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Evliliğe ilk adım tektaş pırlantaların fiyatı katlandı
Evliliğe ilk adım tektaş pırlantaların fiyatı katlandı
Beşiktaş, Gedson Fernandes’i açıkladı
Beşiktaş, Gedson Fernandes’i açıkladı
Beytullah’a yüz sürmek tarih oldu
Beytullah’a yüz sürmek tarih oldu
YKS için son uyarılar!
YKS için son uyarılar!

Kazanın ardından sinirlenen sürücü cop ile saldırdı

Ankara’da meydana gelen trafik kazasının ardından çıkan tartışmada sürücü, diğer sürücüye cop ile saldırdı.

Asayiş 18.06.2022, 15:57
Kazanın ardından sinirlenen sürücü cop ile saldırdı

Ankara’da meydana gelen trafik kazasının ardından çıkan tartışmada sürücü, diğer sürücüye cop ile saldırdı.

Edinilen bilgiye göre, Sincan ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında sürücüler birbirleri ile tartışmaya başladı. Birbirinin yakasına yapışan sürücülerin tartışması giderek kızıştı. Ardından sürücülerinden biri, aracının sol ön kapısından çıkardığı cop ile diğer sürücüye saldırdı. O anlar bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı.

Yorumlar (0)
27°
az bulutlu