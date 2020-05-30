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Kazanın ardından hurdaya dönen minibüsünü bırakıp kaçtı

DENİZLİ’DE KONTROLDEN ÇIKAN MİNİBÜS AĞACA ÇARPIP YAN YATTIKTAN SONRA METRELERCE SÜRÜKLENDİ. ŞANS ESERİ ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADIĞI KAZADA SÜRÜCÜ İSE ARACI O ŞEKİLDE BIRAKARAK KAYIPLARA KARIŞTI.

Kazanın ardından hurdaya dönen minibüsünü bırakıp kaçtı

DENİZLİ’DE KONTROLDEN ÇIKAN MİNİBÜS AĞACA ÇARPIP YAN YATTIKTAN SONRA METRELERCE SÜRÜKLENDİ. ŞANS ESERİ ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADIĞI KAZADA SÜRÜCÜ İSE ARACI O ŞEKİLDE BIRAKARAK KAYIPLARA KARIŞTI.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 02:14
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Kazanın ardından hurdaya dönen minibüsünü bırakıp kaçtı

Denizli’de kontrolden çıkan minibüs ağaca çarpıp yan yattıktan sonra metrelerce sürüklendi. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı kazada sürücü ise aracı o şekilde bırakarak kayıplara karıştı.

Olay Merkezefendi ilçesi Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. 35 PLR 39 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi orta refüjde bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola yan yatan minibüs yaklaşık 10 metre sürüklendi. Kazanın ardından sürücü ise aracını olay yerinde bırakarak kaçtı. Minibüsün hurdaya döndüğü kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ise 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler çevrede bir süre kayıp sürücüyü aradı ancak bulamadı. Kaza yapan minibüsün kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazanın ardından aracını bırakarak kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

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