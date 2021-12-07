Kazanılmış görünümlü iddaa kuponlarıyla dolandırmışlar

Mersin polisi, sosyal medya üzerinden kazanılmış görünümlü iddaa kuponlarıyla nitelikli dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen şahıslara yönelik şafak operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, 2 kişinin aranmasına devam ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden kazanılmış görünümlü iddaa kuponlarıyla vatandaşları dolandıran şahısların olduğunu tespit etti. Bunun üzerine belirlenen sosyal medya hesaplarını takibe alan ekipler, uzun süren çalışmalar sonucunda şahısların kazanma garantili yasal iddaa kuponu yaptıklarına dair ilan verdikleri, ardından özel mesajla iletişim kurdukları vatandaşlardan programla kazanmış gibi hazırladıkları sahte kuponlar üzerinden paranın vergisi adı altında para talep ederek dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Ekipler, şüphelilerin bu yolla Denizli, Kayseri, Bilecik, Bursa, Siirt ve Ordu illerinde çok sayıda kişiyi dolandıklarını da tespit etti.

Şüphelilerin tamamını belirleyen ekipler, bu sabah operasyon için düğmeye bastı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok sayıda polisin katılımıyla 9 adrese şafak operasyonu düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, S.E., A.E., Y.Ş., S.Ö., S.Ş., M.C.T. ve U.Ö. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen 7 cep telefonu, 5 sim kart, 2 bilgisayar kasası, 10 banka kartı, 2 GSM bilgi etiketi, 1 not kağıdı, bin 515 para, 2 tablet, 2 sim kartlık ve 1 hafıza kartına da el konuldu.

Gözaltına alınan şahıslar işlemleri için emniyete götürülürken, hakkında gözaltı kararı bulunan 2 kişinin ise aranmasına devam ediliyor.