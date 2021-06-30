Kazalardan kıl payı kurtuldular

DÜZCE(İHA) – Düzce’de 3 farklı noktada meydana gelmesi muhtemel kazalardan vatandaşlar kıl payı kurtuldu. Araç içi kamera kıl payı kurtulanları saniye saniye kayıt altına alındı.

Düzce’de 3 farklı noktada meydana gelmesi muhtemel kazalardan vatandaşlar kıl payı kurtuldu. Düzce’nin Cumayeri ilçesinde güzergahında seyir halinde olan otomobil önüne bir anda atlayan yaşlı kadın sürücünün ani fireni ile dururken yaşlı kadın hiçbir şey olmamış gibi karşıdan karşıya geçmesi dikkatlerden kaçmadı.

İkinci olay ise Düzce’nin Hürriyet Bulvarı’nda meydana geldi. Güzergahında seyir halinde olan aracın önündeki bir sürücü sol şeride dönmek için sağ şeritte aniden duruyor. Sol şeridin boş olmasına rağmen sağ şeritte durması sonrasında sürücüsü aniden frenleyerek kazadan kıl payı kurtuluyor.

Üçüncü olay ise Öztürkler Kavşağında meydana geldi. Kırmızı ışıklarda bekleyen otomobiller, karşı istikamete doğru seyir halinde iken sol şeritte bulunan kadın sürücü bir anda direksiyonunu Bolu istikametine doğru çevirirken, bu esnada sağ şeritte bulunan otomobil sürücünün bir anda üstüne geldiğini görünce manevra yaparak kaçarak korna çalıyor. Bir anda sağ şeride dönen kadın sürücü ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken, bir anda yol ortasında kalan diğer otomobil sürücüsü ise geri gelerek kendi yoluna devam ediyor. 3 olayda da kazalardan kıl payı kurtulurken, araç içi kamera saniye saniye tüm olayları kayıt altına aldı.