Kazalar otoyolu trafiğe kapattı

Gebze Orhangazi İzmir otoyolunun Orhangazi geçişi, kar yağışı ve yoğun tipi sırasında meydana gelen trafik kazaları sebebi ile İstanbul istikameti yönünde trafiğe kapandı. Kazalarda bir kişi yaralandı.

Yoğun kar ve tipi Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunda kazalara sebebiyet verdi. Otoyolun Orhangazi bölgesinde İstanbul istikametine giden bir yolcu otobüsü önünde seyreden başka bir yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada can kaydı ya da yaralanan olmazken, yolcular başka otobüslere aktarıldı.

Saat 12:00 sıralarında meydana gelen kazadan hemen sonra, Orhangazi tüneli yakınlarında 81 KJ 313 plakalı Lütfü Çakmak (52) idaresindeki minibüs, önünde seyreden kargo kamyonuna arkadan çarptı. Araç içerisinde sıkışan minibüs şoförü itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarılarak ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayatî tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazalar sebebi ile Gebze Orhangazi İzmir oto yolunun Orhangazi’den sonraki kısmı İstanbul istikameti yönünde bir müddet trafiğe kapandı.