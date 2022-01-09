Kazakistan’daki protestolarda ölü sayısı 164’e çıktı

Kazakistan’da akaryakıt zamlarını protesto ile başlayan şiddet olaylarında ölü sayısı 164’e yükseldi.

Kazakistan’da akaryakıt zamlarına karşı yapılan protestoların şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından bilanço artıyor. Kazakistan Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı son verilere göre, olayların başladığı günden bu yana 103 kişi Almatı kentinde olmak üzere toplam 164 kişi hayatını kaybetti. Kazakistan medyasında protestolara Kırgızistan vatandaşlarının katıldığı iddia edildi. Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesi tarafından yapılan açıklamada ise, Kırgızistan vatandaşlarının Almatı’daki olaylara katıldığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Kazakistan makamları olaylarda 6 bine yakın kişinin gözaltına alındığını ve bunların önemli kısmının yabancı uyruklu olduğunu açıklamış, hangi ülke vatandaşları olup olmadığına dair bilgi vermemişti.

Kazakistan’da 2 Ocak’ta Mangistau bölgesindeki Zhanaozen ve Aktau’da akaryakıt fiyatlarına zam yapılmasına karşı halk sokaklara dökülmüş, protestolar iki gün sonra Almatı ve ülke genelindeki diğer şehirlere yayılarak şiddetini arttırmıştı. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ayaklanmadan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etmesine rağmen protestocular geri adım atmamıştı. Gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında sık sık çatışmalar yaşanırken, ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti. Cumhurbaşkanı Tokayev ülkedeki olayların arkasında "teröristler" olduğunu ifade etmiş, şiddetin bastırılması için Rusya, Belarus, Kazakistan, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan’ın üye olduğu Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nden (KGAÖ) yardım istemişti. Örgüt, Kazakistan’daki durumu istikrara kavuşturmak için ülkeye barış gücü göndermeyi kabul etmişti. Kazakistan’da protestolara yönelik başlatılan operasyonlarda gözaltı sayısının 5 bin 800’e yükseldiği bildirilmişti.