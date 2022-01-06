banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Bakan Koca'dan omicron açıklaması!
Bakan Koca'dan omicron açıklaması!
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Turkovac aşısı oldu
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Turkovac aşısı oldu
Altının gram fiyatı 796 liraya çıktı!
Altının gram fiyatı 796 liraya çıktı!
Kazakistan Merkez Bankası işlemleri durdurdu
Kazakistan Merkez Bankası işlemleri durdurdu

Kazakistan’daki protestolarda can kaybı 18’e, yaralı sayısı 748’e yükseldi

Kazakistan’da sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatlarına zam yapılmasıyla patlak veren protestolarda can kaybı 18’e, yaralı sayısı ise 748’e yükseldi.

Asayiş 06.01.2022, 18:48 06.01.2022, 18:58
Kazakistan’daki protestolarda can kaybı 18’e, yaralı sayısı 748’e yükseldi

Kazakistan’da sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatlarına zam yapılmasıyla patlak veren protestolarda can kaybı 18’e, yaralı sayısı ise 748’e yükseldi.

Kazakistan, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatlarına zam yapılmasıyla patlak veren protestolar devam ediyor. Olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının yürürlükte olduğu ülkede, güvenlik güçlerinin şiddet olaylarını bastırmaya yönelik başlattığı operasyonlar sürüyor. Kazakistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde yasal düzenin yeniden sağlanması, suçluların ve yağmacıların gözaltına alınması, işgal edilen binaların boşaltılması ve stratejik binaların güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Nur Sultan, Şımkent, Akmola, Kızılorda, Pavlodar, Batı Kazakistan ve Türkistan bölgelerinde durumun istikrarlı olduğu ifade edilen açıklamada, silahlı şahıslar tarafından bir dizi devlet binasını, finansal kurumların, televizyon kanallarının, ticari binaların ele geçirildiği ve kısmen yağmalandığı Almatı’da şiddet olaylarının devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Aktöbe, Atırau, Batı Kazakistan, Mangistau bölgelerinde birkaç karayolu ve 1 demiryolunun trafiğe kapatıldığı dile getirildi.

Gözaltı sayısı 2 bin 298’e çıktı

Bölgelerde polis ve asker devriyelerinin güçlendirildiği ve kontrol noktalarının kurulduğu kaydedilen açıklamada, “Yasal düzeni ihlal edenler ve suçlular tespit edilip gözaltına alınıyor. Silah bırakmaya yönelik yasal talepleri reddederek silahla karşılık verenler etkisiz hale getiriliyor. An itibarıyla 2 bin 298 kişi gözaltına alındı” ifadesi kullanıldı.

Güvenlik güçlerinden 18 kişi hayatını kaybetti

Açıklamada, kanun ve düzenin sağlanması sırasında 18 kolluk görevlisinin hayatını kaybettiği, aralarında polis ve askerlerin bulunduğu 748 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Ülkede istikrarın sağlanması ve yasal düzenin yeniden tahsis edilmesi ile ilgili çalışmaların devam ettiği ifade edilen açıklamada, vatandaşlara kamu düzenine uyma, provokasyonlara kapılmama ve tüm kanun ihlallerini polise bildirme çağrısı yapıldı.

Öte yandan çıkan olaylarda şu ana kadar kaç protestocunun hayatını kaybettiği ise açıklanmadı.

Kazakistan’daki protestolar

Kazakistan’da 2 Ocak’ta Mangistau bölgesindeki Zhanaozen ve Aktau’da sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) zam yapılmasına karşı halk sokaklara dökülmüş, protestolar iki gün sonra Almatı ve ülke genelindeki diğer şehirlere yayılarak şiddetini arttırmıştı. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ayaklanmadan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etmesine rağmen protestocular geri adım atmamıştı. Gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında sık sık çatışmalar yaşanırken, ülke genelinde dün olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti. Cumhurbaşkanı Tokayev ülkedeki olayların arkasında "teröristler" olduğunu ifade etmiş, şiddetin bastırılması için Rusya, Belarus, Kazakistan, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan’ın üye olduğu Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütünden (KGAÖ) yardım istemişti.

Örgüt, Kazakistan’daki durumu istikrara kavuşturmak için ülkeye barış gücü göndermeyi kabul ederken, Rusya ve Ermenistan’dan askeri birlikler bugün Kazakistan’a sevk edildi. Tacikistan da ülkeye 200 asker gönderilmesine karar verdi.

Yorumlar (0)
16°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 19 8