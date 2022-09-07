Kazakistan’daki orman yangını 5. gününde kontrol altına alındı

Kazakistan Acil Durumlar Bakanı Yuriy İlyin, ülkenin Kostanay bölgesinde çıkan orman yangının 5. gününde kontrol altına alındığını duyurdu.

Kazakistan’ın Kostanay bölgesinde 5 gündür devam eden orman yangını kontrol altına alındı. Kazakistan Acil Durumlar Bakanı Yuriy İlyin, yerel saatle 15.00’te yangın kontrol altına alındığını belirterek, yangını söndürme çalışmalarında bin 785 kişinin görev aldığını ifade etti. Bakan İlyin, 50 kişilik personel ve 8 araçla bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Bakan İlyin yangın nedeniyle 43 bin hektar ormanlık alanın küle döndüğünü söyledi.

Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov, yangın nedeniyle evini kaybeden bölge sakinleri için yeni konutlar inşa edileceğini ifade etti. Ayrıca yangından etkilenen bölge sakinleri için Kazakistan Halk Meclisi bağış toplanacağını açıklandı. Birçok şirket ve kamu kuruluşu da evlerini kaybeden halka destek olacaklarını belirtti.

Kazakistan’da yangın nedeniyle bin 800’den fazla kişi tahliye edilmiş, 1 kişinin hayatını kaybetmiş, 12 kişinin ise yaralanmıştı.