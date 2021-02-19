Kazakistan’da yangın faciası: 5 çocuk hayatını kaybetti

Kazakistan’ın Jambıl bölgesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında 5 çocuk hayatını kaybetti.

Kazakistan’ın Jambıl bölgesinin Janatas köyündeki bir apartman dairesinde yerel saatle 15.15’te yangın çıktı. Olay yerine itfaiye araçları sevk edildi. Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yangın sırasında evde bulunan 5 çocuğun karbonmonoksit zehirlenmesi ile hastaneye kaldırıldığı bildirildi. 2015, 2016, 2017, 2019 ve 2020 doğumlu olduğu belirtilen 5 çocuğun yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği aktarıldı. Yangının ebeveynlerin evde olmadığı sırada çıktığı, babanın işte, annenin ise pazarda olduğu ifade edildi.

Yerel yetkililer, çocuklarını kaybeden aileye psikolojik destek verileceğini belirtti.