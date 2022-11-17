Kazakistan’da seçim öncesi darbe girişimi önlendi: 7 kişi gözaltında

Kazakistan’da erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağı 20 Kasım’a günler kala darbe girişimi önlendiği ve 7 kişi gözaltına alındığı bildirildi.

Kazakistan’da 20 Kasım’daki erken cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala darbe girişiminin önlendiği bildirildi. Kazakistan Milli Güvenlik Komitesi tarafından yapılan açıklamada, darbe planlanması ve düzenlenmesine karışan bir suç örgütünün faaliyetlerinin önlendiği belirtilerek, Almatı bölgesinde yapılan operasyon sonucunda 7 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı. Açıklamada, operasyonda baskın yapılan adreslerde, silahlar, molotof kokteylleri, benzin bidonları ve diğer patlayıcı maddelerin ele geçirildiği kaydedildi.

“Suç grubu üyeleri, iktidarı ele geçirmeyi planlıyordu”

Açıklamada, bazı radikal grupların geçtiğimiz ocak ayındaki halk ayaklanmasından sonra ülkede durumu istikrarsızlaştırmak ve şehirleri ele geçirmekle ilgili planlarını sürdürdüğünün tespit edildiği ifade edildi. Bu radikal grupların muhalif Muhtar Ablyazov’un görüşlerini paylaşan ve mahkeme tarafından faaliyetleri yasaklanan Kazakistan’ın Demokratik Seçimi örgütünün üyeleri olduğu aktarılan açıklamada, “Suç grubu üyelerinin isyanları organize etmek, iktidarı ele geçmek ve geçici hükümetin gelmesiyle ilgili planlarının tartıştığı görüşmeleri takip edildi” denildi.

Açıklamada, suç grubunun valilik binalarını, altyapı tesislerini, iletişim ve kitle iletişim araçları ve telekomünikasyon binalarını ele geçirmeyi ve şehirlerde yolları trafiğe kapatmayı planladığı dile getirildi.