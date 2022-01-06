Son Dakika
Kazakistan’da polis tarafından yapılan açıklamada, hükümet binalarına yapılan baskınlarda onlarca kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, protestocularla çıkan çatışmalarda hayatını kaybeden polislerin sayısının 12’ye yükseldiği ifade edildi.
Kazakistan’da polis tarafından yapılan açıklamada, hükümet binalarına yapılan baskınlarda onlarca kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, protestocularla çıkan çatışmalarda hayatını kaybeden polislerin sayısının 12’ye yükseldiği ifade edildi.
Asayiş 06.01.2022, 12:13
Kazakistan’da polis tarafından yapılan açıklamada, hükümet binalarına yapılan baskınlarda onlarca kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, protestocularla çıkan çatışmalarda hayatını kaybeden polislerin sayısının 12’ye yükseldiği ifade edildi.