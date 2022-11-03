Kazakistan’da maden ocağında patlama: 5 ölü

Kazakistan’da Karagandı eyaletindeki maden ocağında meydana gelen grizu patlaması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kazakistan’da Karagandı eyaletinin Şahtinsk kentinde yerel saatle 03.00 sıralarında “Arselor Mittal Temirtau” maden ocağında grizu patlaması meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve kurtarma ekiplerinin sevk edilmesi üzerine yetkililer, 5 işçinin hayatını kaybettiğini, 4 işçinin ise yaralandığını bildirdi. Maden şirketi yetkilisi Arman Kalıkov, patlamanın gaz drenaj kuyularını açarken ani bir metan salımı sonucunda meydana geldiğini söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.