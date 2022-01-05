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Kazakistan’da akaryakıt zammı protestolarının çatışmalara dönüşmesi ve göstericilerin hükümet binalarını basmasının ardından ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.
Kazakistan’da akaryakıt zammı protestolarının çatışmalara dönüşmesi ve göstericilerin hükümet binalarını basmasının ardından ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.
Asayiş 05.01.2022, 20:50
Kazakistan’da akaryakıt zammı protestolarının çatışmalara dönüşmesi ve göstericilerin hükümet binalarını basmasının ardından ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.