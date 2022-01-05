Kazakistan’da akaryakıt zammı halkı sokağa döktü! Hükümet görevden alındı...

Kazakistan’da sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatlarının yükseltilmesinin ardından birçok kentte protestolar patlak verdi. Ülkenin en büyük şehri Almatı’daki protestoda göstericilere biber gazı, sersemletici bomba ile müdahalede bulunulurken, 1 polis aracı ateşe verildi.

Kazakistan’da hükümetin sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatlarına zam yapmasının ardından ülke genelinde birçok şehir ve kasabada halk sokaklara döküldü. Ülkenin en büyük şehri Almatı, başkent Nursultan, Aktau, Aktöbe, Atırau, Oral, Kökşetav, Karagandı, Şımkent, Janaözen, Beyneu’da binlerce kişi yürüyüşe geçti. İzinsiz gösterilere karşı güvenlik güçlerinden müdahale gecikmedi. Almatı’da polis ana arterleri kordon altına alırken, kent merkezinde cep telefonu şebekeleri ve internet bağlantısı kısıldı. Kentte protestoculara biber gazı ve sersemletici bombalarla müdahalede bulunulurken, tansiyon yükseldi. Güvenlik güçleri belediye binası önünde barikat oluşturdu. Polis, Almatı sokaklarında protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Çıkan olaylar şiddetini arttırdı ve protestocular 1 polis aracını ateşe verdi. Ordunun sokağa indiği kentte protestocular, hükümetin istifasını talep etti. Cumhuriyet Meydanı’nda patlama sesleri duyulurken, bölgeyi yoğun duman sardı. Başkent Nursultan’da da protestoculara karşı gazlı müdahalede bulunuldu. Aktau’da askerin sokağa indiği görüldü.

Hükümet zammı geri çekti, olaylar durulmadı

Hükümet komisyonu Mangıstau bölgesinde doğal gaz fiyatının düşürüleceği ve litre fiyatının 50 tenge olarak belirleneceğini açıkladı. Ancak halk bu karara razı olmadığını, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in bölgeye gelmesini istedi. Daha sonra bazı protestocular kararı açıklayan Başbakan Yardımcısı Yeralı Togjanov’ın etrafın sardı ve Tokayev’in gelene kadar kendisini bırakmayacaklarını ifade etti.

Tokayev’den itidal çağrısı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev protestoculara hitaben yaptığı konuşmada itidal çağrısında bulundu. Tokayev, “Sizden bir kez daha sağduyulu olmanızı, içeriden ve dışarıdan provokasyonlara boyun eğmemenizi rica ediyorum. Hükümet istifa etmeyecek, ancak bir çatışmaya değil, karşılıklı güven ve diyaloğa ihtiyacımız var” dedi.

Protestoların büyüdüğü Kazakistan'da cumhurbaşkanı hükümeti görevden aldı

Kazakistan'da yakıt fiyatlarına zam yapılmasına karşı büyüyen protestoların ardından, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev hükümeti görevden aldı ve vekaleten başbakan atadı.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev daha önce de ülkenin başlıca kenti Almatı ve petrol zengini Mangistau bölgesinde, polis ve eylemciler arasında çıkan çatışmaların ardından iki haftalık olağanüstü hal ilan etmişti.

Yakıt fiyatlarının artışını protesto edenlere karşı Almatı'da gece geç saatlerde gözyaşartıcı gaz kullandı. Polis 200'den fazla kişinin de gözaltına alındığnı duyurdu.

Almatı ve Mangistau bölgelerinde 23:00-07:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı da konmuştu.