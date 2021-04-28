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Kazakistan Nevşehir Fahri Konsolosu Halil Uluer ve eşi son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli’de Kuzey Marmara Otoyolu’nda kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Kazakistan’ın Nevşehir Fahri Konsolosu iş adamı Halil Uluer ve eşi Fatma Uluer, memleketleri Nevşehir’de son yolculuğuna uğurlandı.

Asayiş 28.04.2021, 17:35
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Kazakistan Nevşehir Fahri Konsolosu Halil Uluer ve eşi son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli’de Kuzey Marmara Otoyolu’nda kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Kazakistan’ın Nevşehir Fahri Konsolosu iş adamı Halil Uluer ve eşi Fatma Uluer, memleketleri Nevşehir’de son yolculuğuna uğurlandı.

Kazakistan’ın Nevşehir Fahri Konsolosu Halil Uluer ve eşi Fatma Uluer için Alibey Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Uluer ailesinin yanı sıra Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Sri Lanka’ınn Ankara Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen, Türksoy Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, ilçe ve belde belediye başkanları, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Nevşehir İl Müftüsü Celalettin Altunyakaya’nın cenaze namazını kıldırmasının ardından Halil Uluer ve eşi Fatma Uluer’in cenazeleri Taşlıbel Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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