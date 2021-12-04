Kazada yaralanan yaşlı kadın yaşam mücadelesini kaybetti

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde 23 Kasım’da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 73 yaşındaki Tülay Gül, tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşına yenik düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 23 Kasım’da İnebolu ilçesinde Cünürye Mahallesi Badem Sokakta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan hafif ticari araç, istinat duvarına çarptı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü 73 yaşındaki Tülay Gül ağır yaralandı. Tülay Gül, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Tülay Gül, ardından Kırıkkale’ye sevk edildi. Kırıkkale’deki bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Gül, yaşam mücadelesini kaybetti.

Gül’ün cenazesi, memleketi İnebolu ilçesine getirilerek aile kabristanlığında toprağa verildi.