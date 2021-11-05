Kazada yaralanan yaşlı adam kurtarılamadı

Konya’nın Kulu ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan yaşlı adam, tedavi gördüğü hastanede kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Kaza, Kulu ilçesi Konya-Ankara karayolu üzeri Kırkahvesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cuma namazı çıkışı evine gitmek isteyen 89 yaşındaki Kadir Erdoğan’a yolun karşısına geçmek istediği sırada A.R.K. idaresindeki 41 ADR 589 plakalı Fiat marka hafif ticari araç çarptı. Ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan Kadir Erdoğan, burada yapılan müdahalenin ardından Konya’ya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedavi alınan Kadir Erdoğan, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.