banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İstifa eden Mustafa Er’den sert sözler
İstifa eden Mustafa Er’den sert sözler
Başakşehir Şehir hastanesinde 4. Doz aşılama başladı
Başakşehir Şehir hastanesinde 4. Doz aşılama başladı
Fener’e acil golcü aranıyor!
Fener’e acil golcü aranıyor!
Ebrar Karakurt'un kadın sevgilisi ile paylaşımı olay oldu!
Ebrar Karakurt'un kadın sevgilisi ile paylaşımı olay oldu!

Kazada yaralanan vatandaşlara yoldan geçen doktor ve hemşire müdahale etti

Elazığ’da otomobil, yolun karşısına geçen 2 yayaya çaptı. Yerde yatan yaralılara ilk müdahaleyi ise o sırada yoldan geçen doktor ve hemşire yaptı.

Asayiş 16.08.2021, 17:15
Kazada yaralanan vatandaşlara yoldan geçen doktor ve hemşire müdahale etti

Elazığ’da otomobil, yolun karşısına geçen 2 yayaya çaptı. Yerde yatan yaralılara ilk müdahaleyi ise o sırada yoldan geçen doktor ve hemşire yaptı.

Kaza, merkeze bağlı Hürriyet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 23 FU 909 plakalı otomobil, yolun karşısına geçen 2 yayaya çarptı. Kaza esnasında yoldan geçen doktor ve hemşire yaralılara ilk müdahaleyi yaparak sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yaralılar, ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yorumlar (0)
28°
açık