Kazada yaralanan sürücü, yaralı halde cep telefonuna sarıldı

Adana’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Yaralanan kişi yerde yattığı sırada cep telefonuyla yakınlarını arayıp haber etti. Kazada bir otomobil sürücüsünde ise yasal sınırın 3 katı alkol çıktı.

Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi İbo Osman Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Gökhan Çulha kullandığı 33 NVR 50 plakalı otomobili ile Fırat K. idaresindeki 01 AEA 645 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Kazada yaralanan sürücü Gökhan Çulha, cep telefonuyla yakınlarını arayarak kaza yaptığını söyledi. Gökhan Çulha sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya karışan sürücü yasal promilin 3 katı alkollü çıktı

Olay yerine gelen trafik polisleri kaza yerinde inceleme yaptı. Ardından kazadan yara almadan kurtulan Fırat K.’ya alkol muayenesi yaptı. Yapılan muayenede yasal promil 0.50 iken Fırat K. 1.46 promil alkollü çıktı. Yasar sınırın 3 katı alkollü çıkan Fırak K. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Trafiğe kapanan yol araçların çekilmesiyle tekrardan ulaşıma açıldı.