Kazada yaralanan kadın hayatını kaybetti

Samsun’da hafif ticari aracın yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun’un Terme ilçesi Kozluk mevkisinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hami Agay idaresindeki 34 NVF 03 plakalı hafif ticari araç yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, araç sürücüsü birlikte Selma (52), Nazmiye Agay (83) ve Hamdi Agay (54) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Nazmiye Agay yolda hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.