Kazada yaralanan kadın hayatını kaybetti

Samsun’da iki otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan kadın tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun’un Ladik ilçesi Samsun-Ankara karayolu Karageçmiş Kavşağı’nda 10 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Mantar (61) idaresindeki 52 ACD 422 plakalı otomobil ile Salih Kurt (32) yönetimindeki 19 ACK 143 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Ağır yaralanan ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan Yurdagül Mantar (51) yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.