Kazada yaralanan işçilere başkandan ’Geçmiş olsun’ ziyareti
ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÖKZÜCÜOĞLU, BU SABAHA KARŞI SARIGÖL İLÇESİ AHMETAĞA MAHALLESİ MEVKİİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA YARALANAN 26 İŞÇİDEN 10'UNUN TEDAVİSİNİN DEVAM EDİLDİĞİ ALAŞEHİR'DEKİ HASTANELERİ ZİYARET EDEREK İŞÇİLERE GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ.
Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Ökzücüoğlu, bu sabaha karşı Sarıgöl ilçesi Ahmetağa Mahallesi mevkisinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 26 işçiden 10’unun tedavisinin devam edildiği Alaşehir’deki hastaneleri ziyaret ederek işçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.
Bu sabaha karşı Sarıgöl’ün Ahmetağa Mahallesi’nde işçi minibüsü ile tırın karıştığı kazada yaralanan 26 işçiden 10’u Alaşehir’deki hastanelerde tedavi altına alındı. İlçedeki özel hastanede 6, devlet hastanesinde de 4 yaralı işçiyi Belediye Başkan Yardımcısı Halis Özcan ile beraber ziyaret eden Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, doktorlardan yaralıların durumu hakkında bilgi aldı. İşçileri de ziyaret eden Başkan Öküzcüoğlu işçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.
Başkan Öküzcüoğlu yaptığı açıklamada, "Bölgemizde sezon itibariyle yoğun bir trafik hareketi yaşanıyor. Bu hareketlilik bazen olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Tek tesellimiz hayatını kaybeden vatandaşımızın olmaması, yaralı kardeşlerimizin de durumları iyi, inşallah bir an önce sağlıklarına kavuşurlar." dedi.
|İmsak
|05:28
|Güneş
|06:53
|Öğle
|12:59
|İkindi
|16:17
|Akşam
|18:55
|Yatsı
|20:15
|Takımlar
|O
|P
|1. Karagümrük
|3
|7
|2. Alanyaspor
|3
|7
|3. Galatasaray
|3
|7
|4. Antalyaspor
|3
|7
|5. Hatayspor
|3
|7
|6. Erzurumspor
|3
|6
|7. Göztepe
|3
|5
|8. Fenerbahçe
|3
|5
|9. Konyaspor
|2
|4
|10. Trabzonspor
|3
|4
|11. Beşiktaş
|3
|4
|12. Sivasspor
|3
|4
|13. Kasımpaşa
|3
|3
|14. Kayserispor
|3
|3
|15. Gaziantep FK
|3
|2
|16. Ankaragücü
|2
|1
|17. Gençlerbirliği
|2
|1
|18. Çaykur Rizespor
|3
|1
|19. Malatyaspor
|3
|1
|20. Denizlispor
|3
|1
|21. Başakşehir
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|3
|7
|2. Tuzlaspor
|3
|7
|3. Ankara Keçiörengücü
|3
|7
|4. İstanbulspor
|3
|6
|5. Altınordu
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|5
|8. Altay
|3
|4
|9. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|10. Bandırmaspor
|3
|4
|11. Giresunspor
|3
|4
|12. Bursaspor
|3
|3
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. Ankaraspor
|3
|3
|15. Ümraniye
|3
|3
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Menemen Belediyespor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|3
|9
|2. Liverpool
|3
|9
|3. Everton
|3
|9
|4. Aston Villa
|2
|6
|5. Arsenal
|3
|6
|6. Crystal Palace
|3
|6
|7. Leeds United
|3
|6
|8. Tottenham
|3
|4
|9. Chelsea
|3
|4
|10. Newcastle
|3
|4
|11. West Ham
|3
|3
|12. Brighton
|3
|3
|13. Man City
|2
|3
|14. M. United
|2
|3
|15. Southampton
|3
|3
|16. Wolverhampton
|3
|3
|17. West Bromwich
|3
|1
|18. Burnley
|2
|0
|19. Sheffield United
|3
|0
|20. Fulham
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Betis
|3
|6
|2. Granada
|3
|6
|3. Real Sociedad
|3
|5
|4. Celta de Vigo
|3
|5
|5. Valencia
|3
|4
|6. Real Madrid
|2
|4
|7. Getafe
|2
|4
|8. Villarreal
|3
|4
|9. Atletico Madrid
|1
|3
|10. Barcelona
|1
|3
|11. Sevilla
|1
|3
|12. Levante
|2
|3
|13. Osasuna
|3
|3
|14. Athletic Bilbao
|2
|3
|15. Cádiz
|3
|3
|16. Huesca
|3
|2
|17. Real Valladolid
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Deportivo Alaves
|3
|1
|20. Elche
|1
|0