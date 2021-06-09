Kazada yaralanan çocuğu eldivenle yaptıkları balonla sakinleştirdiler

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde 2 aracın çarpıştığı kazada 2’si çocuk 7 kişi yaralandı. Kazada yaralanan ve ağlayan 2 yaşındaki çocuğu ambulansta görevli doktorlar cerrahi eldivenden şişirilen balonla sakinleştirdi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Eskipazar ilçesi yeni Toki yolu üzerinde meydana geldi. Şaban Y. idaresindeki 78 EC 756 Renault marka hafif ticari araç ile İsmail Y. (32) idaresindeki 45 KB 2867 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada sürücü İsmail Y. (32), eşi Ebru Y. (29), çocukları Eslem (5) ve Emin Y. (2) ile Hatice Y. (69), Ferdane Y. (77) ve Şaziye A. (57) yaralanırken, diğer aracın sürücü Şaban Y. ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Cerrahi eldivenle yapılan balonla sakinleştirdiler

Kazada yaralanan ve annesi ile birlikte ambulansa konulan 2 yaşındaki Emin’i ambulansta görevli doktorlar kullandıkları cerrahi eldiveni şişerek yaptıkları balonla sakinleştirdi. Sedyede annesinin kucağında ambulanstan indirilen küçük Emin, elindeki cerrahi eldivenle yapılan balona sarılması ise dikkat çekti.

Kaza sonrası araçlar çekici yardımı ile kaldırılırken, trafik ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.