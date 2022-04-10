Kazada yaralanan askerlerin sağlık durumu iyi

Adana’nın Kozan ilçesinde dün 2 askerin şehit olduğu kazada yaralanan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Adana-Kozan karayolu Mansurlu kavşağında dün meydana gelen kazada Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin ve Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan şehit olurken, yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Suat Bolat ve Jandarma Uzman Çavuş İsmail Akçin hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık ve eşi İlknur Anacık ile AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, yaralı askerleri evlerinde ziyaret edip geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Milletvekili Tamer Dağlı, yaralı askerlere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun geçmiş olsun dileklerini iletti. Şehit askerler için üzüntülerinin büyük olduğunu ifade eden Dağlı, Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar’ın da kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin sürdüğünü kaydetti.