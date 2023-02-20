Kazada yaralanan adam hastanede hayatını kaybetti

Dün akşam saatlerinde Dilovası’nda iki hafif ticari aracın çarpışması neticesinde 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Kazada yaralanan adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dün akşam 21.00 sıralarında Dilovası Batı Kavşağı’nda meydana gelen kazada; 11 UA 525 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, ters yöne girince karşıdan gelen 34 PM 5131 plakalı Ford marka hafif ticari araçla çarpışmıştı. Kazadan sonra Fiat marka aracın sürücüsü L.G.’nin yanı sıra annesi ismi öğrenilemeyen kız kardeşi, annesi K.G. ve babası Necmettin Güzel ile diğer aracın sürücüsü M.K. yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan baba Necmettin Güzel (60), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adli tıpta bulunan Güzel’in cansız bedeni, ikindi namazını müteakip Dilovası Hicret Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.