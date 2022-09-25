Kazada yan yatan otomobilin sürücüsü yaralandı

Eskişehir’de bir minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çamlıca Mahallesi’nde bulunan Laleli Sokak ve Tülay Sokak kesişiminde meydana geldi. Saygın I. idaresindeki 26 VF 657 plakalı hafif ticari araç ile Mustafa Ö. yönetimindeki 26 ABM 854 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç kontrolden çıkarak yan yattı. Araç sürücüsü Saygın I. kendi imkanlarıyla aracın içerisinden çıktı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Eskişehir Osmangazi Üniversitesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.