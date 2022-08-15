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Kazada tır sürücüsü hayatını kaybetti

Samsun’un Ladik ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Asayiş 15.08.2022, 14:20
Kazada tır sürücüsü hayatını kaybetti

Samsun’un Ladik ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun’un Ladik ilçesi Hacıalipınar Mahallesi Ergenekon Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kağan A. (22) idaresindeki 05 FJ 298 plakalı otomobil ile Erkan A.(34) yönetimindeki 55 GS 807 plakalı otomobil kazaya karıştı. İddiaya göre kaza maddi hasarlı atlatıldı.

Sürücü Kağan A. önü hasarlı aracıyla Ladik İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne giderek burada polise bir otomobilin aniden yavaşlaması sonucu aracıyla arkadan çarptığını, daha sonra sürücünün yanına gelerek kendisine yumruk attığını, olay yerinden uzaklaşırken kendisini aracıyla takip ettiğini, aracını sıkıştırdığını ve kaza yapmış olabileceğini ileri sürdü.

Yapılan araştırmada Erkan A.’nın otomobilinin yoldan çıkarak boş araziye takla atıp ters dönmüş olduğu ve olay yerindeki hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Bir nakliyat firmasında tır şoförü olarak çalıştığı öğrenilen Erkan A.’nın cesedi otopsi için Ladik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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