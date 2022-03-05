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Kazada şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde trafik kazasına müdahale ederken başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Eyüp Saz (26), memleketi Kahramanmaraş’ta son yolculuğuna uğurlandı.
Asayiş 05.03.2022, 17:55
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde trafik kazasına müdahale ederken başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Eyüp Saz (26), memleketi Kahramanmaraş’ta son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit polis memuru Eyüp Saz (26) için Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Şahinkayası Mahallesi Yüceyurt Camii’nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde şehidin annesi Hürü ve babası Hasan Saz, ayakta durmakta güçlük çekti.
İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Eyüp Saz, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.