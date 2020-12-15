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Kazada savrulup direğe çarpan otomobil hurdaya döndü: 5 yaralı
Elazığ’da bir araçla çarpışan otomobil, yoldan çıkıp direğe çarpması sonucu hurdaya döndü, kazada 5 kişi yaralandı.
Asayiş 15.12.2020, 21:11
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Elazığ’da bir araçla çarpışan otomobil, yoldan çıkıp direğe çarpması sonucu hurdaya döndü, kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, merkeze bağlı Çaydaçıra Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. idaresindeki 23 ABU 916 plakalı Kartal model otomobil ile T.Y.G. yönetimindeki 34 LB 2065 plakalı Hyundai marka araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ’Kartal’ model araç refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi.Hurdaya dönen araçta bulunan 5 kişi yaralandı.
Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.Polis, kaza ile ilgili inceleme yaptı.
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