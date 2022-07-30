Kazada savrulan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir’in Bergama ilçesinde bir otomobilin motosiklete arkadan çarpması sonucu motosiklette bulunan iki kişi metrelerce sürüklendi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Bergama ilçesi Bayatlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halinde olan Abdullah Adsoy (26) idaresindeki motosiklet, bir aracın geri manevra yapması sonucu otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletteki Abdullah Adsoy ve Y.B., metrelerce sürüklendi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, kazada yaralanan iki kişi, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Mithat Necla Öztüre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Meydana gelen kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Abdullah Adsoy, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Motosiklette yolcu konumunda bulunan Y.B.’nin ise vücudunda kırıklar olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, kazaya sebebiyet verdiği öne sürülen otomobil sürücüsü, polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.