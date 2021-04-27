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Kazada şarampole uçan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı

Sivas’ta iki aracın çarpıştığı kazada şarampole uçan otomobil hurdaya döndü. Kazada 3 kişi yaralandı.

Asayiş 27.04.2021, 18:39
Kazada şarampole uçan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı

Sivas’ta iki aracın çarpıştığı kazada şarampole uçan otomobil hurdaya döndü. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 17.30 sıralarında kent merkezi Karaçayır köyü yolu üzerinde meydana geldi. R.A. idaresindeki 58 FS 467 plakalı Tofaş marka otomobil, M.H.B. idaresindeki 34 BDM 521 plakalı Renault marka otomobille çarpıştı. Çarpışma sonrası sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 BDM 521 plakalı otomobil 50 metre sürüklenerek şarampole devrildi. Kazada, iki araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine İtfaiye AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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