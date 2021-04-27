banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
ÖSYM'den ALES açıklaması!
ÖSYM'den ALES açıklaması!
Tam kapanmada alkol satışı yasak olacak
Tam kapanmada alkol satışı yasak olacak
Esnaftan tam kapanma için talep listesi
Esnaftan tam kapanma için talep listesi
Asgari ücrette artış emri!
Asgari ücrette artış emri!

Kazada polis ekipleri ölümden döndü

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde ticari taksi, sivil polis aracına çarptı. Kontrolden çıkan araç, yaklaşık 3 metre yükseklikteki seranın istinat duvarında asılı kaldı, facia santimetrelerle önlendi. Kazada 2’si çevik kuvvet polisi 3 kişi yaralandı.

Asayiş 27.04.2021, 18:00
2
Kazada polis ekipleri ölümden döndü

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde ticari taksi, sivil polis aracına çarptı. Kontrolden çıkan araç, yaklaşık 3 metre yükseklikteki seranın istinat duvarında asılı kaldı, facia santimetrelerle önlendi. Kazada 2’si çevik kuvvet polisi 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi 32 Evler Caddesi’nde bulunan polis kontrol noktası yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdivan istikametine seyir halinde olan 54 T 0470 plakalı ticari taksi, bu esnada önünde ilerlemekte olan sivil polis aracına çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan araç, yol üzerindeki bir seranın istinat duvarının üzerinde asılı kaldı. Yaklaşık 3 metre yükseklikteki istinat duvarının üzerinden düşmek üzere olan araçta bulunan 2 çevik kuvvet polisi hafif şekilde yaralandı. Ticari taksi sürücüsü M.K.’nın da yaralandığı kazada 3 yaralı, sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Toyotasa Acil Yardım Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Facianın eşiğinden dönülen olayda hurdaya dönen araçlar çekiciyle bulunduğu yerden alındı. Bu sırada trafiği tek şeritten sağlayıp güvenlik önlemi alan polis, kaza yerinde inceleme yaptı. Bir süre aksayan trafik araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yorumlar (0)
18°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?